Massimo Sinató & Motsi Mabuse: Die Gefühle sind echt

Mit einem süßen Post auf Instagram gratuliert Massimo seiner "Let's Dance"-Kollegin nun zum Geburtstag: "Happy Birthday to our South African Dancing Queen. Wish you all the best Motsi", schreibt der Tänzer zu einem Foto der beiden. Motsi und Massimo verbindet wohl nur eine tiefe Freundschaft!

Letzte "Let's Dance"-Folge verpasst? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel streamen.*

Auch interessant:

Steigen Victoria Swarovski und Motsi Mabuse bei "Let's Dance" aus? Mehr dazu erfahrt ihr hier im Video: