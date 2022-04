Mats Hummels: Endlich bricht er sein Schweigen!

Das Drama um Mats Hummels nimmt einfach kein Ende! Nachdem "GNTM"-Gewinnerin Céline Bethmann öffentlich machte, dass sie sich mit dem Fußballer trifft, überschlugen sich die Ereignisse. Angeblich schickte Céline seiner Ex(?) Cathy einen Artikel, in dem sie die Dating-Gerüchte bestätigte, auf Instagram. Als diese einen Screenshot veröffentlichte, postete Céline einen privaten Nachrichtenverlauf mit Mats. Doch was sagt eigentlich Mats selbst zu den ganzen Schlagzeilen?

