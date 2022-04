Matthias Reim: Das Baby ist da! Er ist wieder Vater geworden

Seit neun Jahren ist das Paar zusammen, im Jahr 2020 folgte das Ja-Wort und gehen seitdem als Ehepaar durchs Leben. "Unser Baby wird ein absolutes Wunschkind. Wir haben schon lange zuvor immer in den Kalender geschaut, wann ein Baby in unseren Tourneeplan passen könnte. Bis wir irgendwann gesagt haben, ist doch egal, wenn es kommt, dann kommt es", so Matthias Reim damals zur "Bild".