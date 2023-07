Matthias Reim: Endlich spricht er über Baby Nummer 8!

Sieben Kinder von sechs Frauen – Matthias Reim hat in der Vergangenheit nichts anbrennen lassen! Heute, mit Mitte 60, ist er weniger umtriebig als früher. Gegenüber "Closer" verrät er, dass er es dennoch nicht ausschließen würde, noch einmal Vater zu werden. Denn auf die Frage, ob der Sänger Lust auf ein weiteres Kind hat, antwortet er so: "Sag niemals nie! Wenn meine Frau auf die Idee kommen sollte, sich noch ein Brüderchen oder ein Schwesterchen für Zoe zu wünschen, dann kriegen wir das auch noch hin." Damit liefert Matthias Reim einen wahren Baby-Hammer ab!

Frei nach dem Motto: "Happy wife, happy life" (zu deutsch: glückliche Frau, glückliches Leben). Eine Lebenseinstellung, die der umtriebige Rockstar erst lernen musste, wie er im Gespräch mit "Closer" zugibt: "Heute weiß ich besser, dass eine Beziehung Arbeit ist. Man muss sich zurücknehmen und viel kommunizieren. Wenn man zehn Jahre als Paar zusammen ist, fühlt sich die Beziehung natürlich anders an als am Anfang. Meine Frau kennt mich inzwischen so, wie ich bin."

Und in die Beziehung zu Christin Stark investiert Matthias Reim viel. Er versucht die Balance zwischen dem Rockstar- und dem romantischen Eheleben zu finden, wie er verrät: "Meine Frau und ich führen viele Gespräche und haben vieles ritualisiert. Wenn wir unterwegs sind, telefonieren wir abends meistens ab 23.30 Uhr. Dann quatschen wir eigentlich nie unter einer Stunde. Da wird sich alles erzählt und ausgetauscht. Und zu Hause treffen wir uns oft in der Küche zum Quatschen. Gemeinsame Stunden muss man als Eltern gut planen. Unsere Quality-Time beginnt meist, wenn die Kids schlafen, die Telefone still stehen und Ruhe einkehrt."

Mal sehen, wie lang die Nächte noch ruhig sein werden. Denn wenn Baby Nummer 8 das Licht der Welt erblicken sollte, werden die Nächte wieder lang und laut...