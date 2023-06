Matthias Reim: Jetzt muss sich sein Sohn um ihn kümmern

"Ich saß zwei Jahre eingesperrt in Corona-Quarantäne und bin direkt im Anschluss durch 25 Arenen gezogen. Ich hatte einfach keine Abwehrkräfte mehr, die waren einfach weg. Ich kriegte Husten, Schnupfen, Heiserkeit und das über vier Monate. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr", erzählt Matthias in der "NDR Talk Show".

Zum Glück kann er sich auch in harten Zeiten immer auf seine Kinder verlassen. "Einmal habe ich als Chorsänger meinen Sohn. Der wird jetzt 27, der passt sehr auf mich auf. Der hat sehr die Verantwortung übernommen und unterstützt mich. Er kennt meine Schwächen. Er weiß, wovor ich mich fürchte, was ich nicht leiden kann, wo ich sage, ich drehe durch. Das versucht er aufzufangen", so der 65-Jährige.

Um auch weiterhin fit über die Bühne fegen zu können, treibt Matthias außerdem regelmäßig Sport. Allerdings nicht ganz freiwillig! Nach einer Herzmuskelentzündung vor einigen Jahren hat sein Arzt ihm dazu geraten. Und das hat sich bezahlt gemacht! "Ich war unfassbar unsportlich vorher und fing dann plötzlich an, Spaß zu haben", schwärmt er.