Matthias Reim: Kind Nummer 8! "Der Gedanke ist da, noch einmal Vater zu werden"

"Früher fehlte mir oft die Zeit, um meinen Kindern ein normaler Papa zu sein. Ich war zu sehr mit meiner großen Leidenschaft, der Musik, beschäftigt. Die hatte bei mir immer oberste Priorität", gibt Matthias offen zu. "Vielleicht liegt es an meinem Alter oder einfach nur daran, dass meine Jüngste Zoe so verdammt süß ist – ich hole als Vater jetzt vieles nach, was in der Vergangenheit zu kurz gekommen ist. Dieses Mal will ich mein Kind aufwachsen sehen und mir ausreichend Zeit für Zoe nehmen."