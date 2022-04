Matthias Reim & Christin Stark: Das erste Foto von Baby Zoe

Via "Instagram" wendet sich Christin nun mit einem Bild an ihre Community, welches an Niedlichkeit nicht zu übertreffen ist. Auf dem Foto ist die kleine Hand ihrer Tochter zu sehen, die in Richtung einer kleines "Zoe"-Namenskette um Christins Hals greift! Einfach nur zuckersüß! Das finden auch die Fans von Christin! So kommentieren sie: "Von ganzen Herzen alles Gute!" sowie "Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Eurer kleinen Tochter. Alles Liebe und Gute für Eure gemeinsame Zukunft und ganz viel Freude miteinander." Mehr Fanliebe geht wohl kaum! Wann Christin wohl das nächste Babybild teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!