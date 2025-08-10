Matthias Reim: Nach 20 Jahren! Jetzt kann er endlich durchatmen

Die Auszeit kommt gerade recht – für die Familie und seine Gesundheit. Nach einer Herzmuskelentzündung und einem Burnout vor drei Jahren musste Reim mehrere Konzerte absagen. Die Ärzte warnten: Der Stress wurde zu viel! Nun heißt es, durchatmen, neue Kraft tanken – und seiner Frau das schönste Geschenk machen, das es gibt: gemeinsame Zeit, fernab von Bühnenlicht und Termindruck. Ganz im Sinne seines berühmtesten Liedes: "Verdammt, ich lieb’ dich!"