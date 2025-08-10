Matthias Reim: Nach 20 Jahren! Jetzt kann er endlich durchatmen
Matthias Reim ist in den letzten 20 Jahren in Arbeit versunken. Damit ist jetzt Schluss!
Matthias Reim und Christin Stark sind ein gutes Team.
"Leute, ich hatte seit 20 Jahren keine Ferien mehr!", plaudert Schlagerstar Matthias Reim (67) offen aus. Immer unterwegs, ständig auf Tour – und wie oft hatte er schon angekündigt, endlich kürzerzutreten? Jetzt aber macht er Ernst: Dieser Sommer gehört allein der Familie. Versprochen ist versprochen!
Matthias Reim gönnt sich eine Auszeit
"Einfach mal Urlaub, keine Musik, kein Privatflieger, der dich abholt und schnell zum Konzert bringt. Jetzt will ich nur ununterbrochen nichts tun, einfach nur baden gehen, Eis und Pizza essen und chillen", verrät er mit einem verschmitzten Lächeln.
Zuerst ging es mit den großen Kindern auf Reisen, nun genießt der siebenfache Papa entspannte Tage mit Ehefrau Christin (35) und Töchterchen Zoe (3) am malerischen Comer See in Oberitalien – im eigenen Ferienhaus, versteht sich. Hach, wie herrlich! Für Christin geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung: Sommer, Sonne, Familienzeit mit ihrem Matthias! Gemeinsam Boot fahren, schwimmen – und ganz viel "mit meiner Familie abhängen", wie der Sänger selbst sagt. Genau das ist der Plan.
Die Auszeit ist auch für seine Gesundheit wichtig
Die Auszeit kommt gerade recht – für die Familie und seine Gesundheit. Nach einer Herzmuskelentzündung und einem Burnout vor drei Jahren musste Reim mehrere Konzerte absagen. Die Ärzte warnten: Der Stress wurde zu viel! Nun heißt es, durchatmen, neue Kraft tanken – und seiner Frau das schönste Geschenk machen, das es gibt: gemeinsame Zeit, fernab von Bühnenlicht und Termindruck. Ganz im Sinne seines berühmtesten Liedes: "Verdammt, ich lieb’ dich!"
Das neue Blatt