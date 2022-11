Matthias Reim: Nach Burnout - jetzt spricht er über seinen Zusammenbruch

Auch wenn Matthias Reim wieder auftritt, ist sein Burnout noch lange nicht vergessen. Gegenüber "Bild" verriet der Schlagerstar jetzt, wie schwer die letzten Monate für ihn waren: "Es war keine gute Zeit für mich. Ich fühlte mich wie ein Verlierer. Ich war körperlich völlig fertig – und wütend auf mich, weil ich mich so auf das Jahr nach Corona gefreut hatte.", erklärt der 64-Jährige.

An die Zeit erinnert sich der Schlagerstar noch ganz genau: "Ich muss fürchterlich ausgesehen haben", gesteht er. Auch seine Ehefrau Christin musste ihren Mann in einem schlimmen Zustand sehen: "Als Matthias zitternd vor mir stand, war ich erschrocken. Er war so fertig und sagte nur: 'Ich kann nicht mehr.'", erklärt sie gegenüber "Bild".

Mittlerweile geht es Matthias allerdings wieder besser und er blickt der Zukunft positiv entgegen: "Verdammt, es geht weiter! Ich habe wieder Bock aufs Leben."

Ihr wollt noch mehr über Matthias Reim wissen? Im Video erfahrt ihr 5 Fakten über den Schlagersänger!