Matthias Reim & Christin Stark: Bittere Neuigkeiten kurz ihrer Entbindung!

Bei der "Giovanni Zarrella"-Show konnte Matthias einfach nicht mehr an sich halten und gab ein paar intime Einblicke in das Schwangerschafts-Leben seiner Christin. So offenbarte er, dass sie sich scheinbar in einem absoluten Wechselbad der Gefühle befindet. Matthias erläutert: "Also das sind schon Stimmungen, himmelhoch jauchzend, dann wieder zu Tode betrübt. Und dann schaut sie sich an und sagt: 'Ich möchte auf die Bühne.' Und ich sage immer: 'Hey, es geht jetzt nicht. Jetzt krieg doch erst mal Baby.' Sie ist ungeduldig und freut sich unglaublich auf unsere Tourneen." Hoppla! Was seine schwangere Frau Christin wohl von so viel Offenherzigkeit denkt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie von weiteren "Dramen" bis zur Entbindung verschont bleibt...