Matthias Reim & Christin Stark: Hinter den Türen ihrer Villa tobt der Streit

Gegenüber "Freizeit heute" geriet Matthias nun in Plauderlaune und sprach ganz offen darüber, dass bei ihm und seiner Christin der Haussegen teilweise gewaltig schief hängt! Matthias offenbart: "Ja. Man kann sich streiten, richtig fetzen, auch mal drei Tage lang nicht miteinander sprechen (…). Wir haben eine unglaublich schöne Streitkultur. Wir können auch mal eine Tür knallen. Und dann braucht jeder seine Zeit allein." Oh je! Doch aus der Bahn lassen sich Matthias und Christin davon definitiv nicht werfen! Ganz im Gegenteil sogar. Der Sänger ergänzt: "Dann sagt einer von uns: 'Soll ich dir einen Tee machen, möchtest du was trinken?', so aus dem Schweigen heraus, und der andere faucht noch: 'Nein, danke!' Dann ist die Versöhnung eröffnet." Ob uns Matthias in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!