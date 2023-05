Matthias Reim & "GZSZ"-Lilly: "Es ist der absolute Wahnsinn"

Im Interview mit RTL verrät die 31-Jährige nun, dass sie schon bald mit Matthias Reim auf der Bühne stehen wird. Auf drei Konzerten wird Iris mit ihrer Band als Support-Act auftreten. "Es ist der absolute Wahnsinn, dass ich mit meiner Band bei drei Konzerten Support spielen darf. Als mein Management mich anrief, um mir das mitzuteilen, saß ich gerade in der U-Bahn. Es fiel mir unfassbar schwer, nicht laut loszukreischen. Auch das kann ich immer noch nicht so richtig glauben. Die kleine Iris auf so einer großen Bühne. Ich weiß diese Chance so sehr zu schätzen und empfinde es als extrem große Ehre.", erzählt die Schauspielerin stolz.

Darüber hinaus verrät Iris, dass sie sich ebenfalls ein Duett mit dem Schlagerstar gut vorstellen könne: "Natürlich. Aber allein die Vorstellung finde ich schon fast vermessen, bei so vielen wunderschönen Dingen, die gerade passieren und mit denen ich niemals gerechnet hätte.", erklärt sie.

