Matthias Reim: Vulgär und frauenfeindlich! Seine Karriere steht vor dem Aus

"Die Augen blau, kein Problem, dann schminkst dich halt. Ey, du weißt ja Bescheid, wenn ich trink', dass es knallt..." Holla, die Waldfee! Rapper Finch lässt es in seinen Liedern aber ordentlich krachen. Vulgär sind sie, knallhart, frauenfeindlich und irgendwie so gar nicht Schlager! Kein Wunder, dass Reim-Fans die Zusammenarbeit äußerst skeptisch sehen. "Tief gesunken" und "Gar nicht gut", lautet ihre Kritik laut "Schöne Woche". Will sich Matthias nach über 30 Jahren Karriere und nach seinem Burnout im letzten Jahr neu erfinden? Will er von der Hit-Legende zum Gangster-Rapper werden? Sogar bei seinem Jubiläums-Konzert am 16. September auf der Berliner Parkbühne Wuhlheide soll Rapper Finch mit dabei sein.

"Finch ist echt der super nette Typ von nebenan", verteidigte Matthias Reim seinen neuen Kumpel. Und auch Finch kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich bin jahrelanger Matze-Fan, daher habe ich auf meiner ersten Tour immer 'Verdammt, ich lieb dich' gesungen", flötete er laut "Schöne Woche". Scheint, als hätten sich die zwei gesucht und gefunden. Ihr gemeinsames Ziel: gute Mucke machen!

