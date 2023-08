Matthias Schweighöfer: So ist der Sex mit seiner Ruby O. Fee!

Der 42-Jährige lebt nun schon seit einiger Zeit in Los Angeles. Zu seiner Wohnsituation mit Ruby O. Fee will er nicht ganz so viel preisgeben, verrät aber, dass sie "vielleicht so ein bisschen eingezogen" sei und erzählt weiter: "Nähe, Distanz ist bei mir so ein Alptraum. Ich bin schon jemand, der klammert. Auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der sehr gerne sein eigenes Ding macht."

Dann will Barbara Schöneberger die pikanten Details wissen und fragt den Schauspieler, ob der Sex "mit 25, oder mit 42" besser ist oder war. Matthias antwortet darauf: "Ich hatte einen Bandscheibenvorfall vor Kurzem..." Und erzählt weiter: "Ich merke Unterschiede. Selbst so ein Vorfall mit 42 bringt dich in eine Position, wo du denkst: 'Ich bin wirklich alt'." Doch das ist nichts, was sein Physiotherapeut nicht hinbekommt, verrät er weiter: "Ich habe einen guten Physiotherapeuten. Muskelaufbau und positive Gedanken. Ich kann dir sagen: Roger Rabbit ist wieder unterwegs."

Mittlerweile könne sich der Filmstar gar nicht mehr vorstellen, mit jemandem über 40 Sex zu haben, was allerdings allein an seiner harmonischen Beziehung lege, wie er verrät: "Ja. Jetzt bin ich in einer Beziehung. Seitdem ich in der Beziehung mit Ruby bin. Sie hat keine negativen Anteile. Man hat Raum. Das kannte ich so gar nicht. Früher hat viel gefehlt."