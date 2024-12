Maurcie Dziwak beim Dschungelcamp: So krass reagieren die Zuschauer

"Das ist alles unvorstellbar. Für mich bedeutet das sehr viel. [...] Für mich geht einfach ein Traum in Erfüllung", schwärmt Maurice Dziwak (26) in dem Clip, der das bestätigt, was viele schon dachten: Der Reality-TV-Star ist beim Dschungelcamp dabei.

In Sendungen wie "Das Sommerhaus der Stars" oder "Kampf der Realitystars" fiel er besonders durch sein Temperament auf - und machte sich dadurch nicht nur Fans. Auch jetzt gibt es so einige Reaktionen auf seine Dschungel-Teilnahme...