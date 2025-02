Maurice Dziwak: Perfider Plan? Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht!

Auch nach dem Dschungelcamp stritt Maurice ab, Yeliz bei einem falschen Namen genannt zu haben. In ihrer Story ließ die 31-Jährige dann noch einmal einen Blick hinter die Kulissen zu und erklärt weiter: "Beim Wiedersehen meinte ich, 'schwöre auf deinen Sohn, du hast es nicht gesagt' und er hat eiskalt geschworen. Da habe ich gemerkt, der Typ ist durch im Kopf."

Das bestätigt auch Sam Dylan in seiner Instagram-Story. Als im Nachspiel das Thema um "Yeliz Kotz" aufkam, wäre die Situation komplett eskaliert. "Da haben sich die beiden richtig gestritten und Yeliz hat auch immer gesagt, 'du hast meinen Namen so genannt'. Und dann hat Maurice irgendwann gesagt, 'du hast ja auch so einen komischen Freund', was komplett aus dem Zusammenhang gerissen war", berichtet Sam. An diese Situation kann sich auch Yeliz erinnert und schildert weiter: "Es ist so eskaliert, er hat sich um Kopf und Kragen geredet. Dann meinte er richtig verwirrt, ich hätte gesagt, er stehe auf mich. Dann fünf Minuten später hieß es, ich stehe auf ihn. Dann hat er Jannik mit reingezogen. Also völlig aus dem Zusammenhang."

Wie Sam weiter durchsickern ließ, hätte sich anschließend auch Nina Bott (47) schützend vor Yeliz gestellt und bestätigt, dass Maurice sie "Kotz" genannt hätte, woraufhin die ganze Situation weiter eskaliert wäre und alle Dschungelcamp-Kandidaten sich gegenseitig angekeift hätten. Sogar Moderator Jan Köppen (41) hätte sich unter dem Tisch versteckt, so sehr wurde gezankt. Szenen, die dem Publikum verwehrt blieben.