Max Giesinger: Er trägt ein düsteres Geheimnis in sich

Dank Hits wie "80 Millionen" zählt Max Giesinger längst zu einer festen Größe in der deutschen Popmusik. Jetzt enthüllt der 33-Jährige: Nach seinem Durchbruch erlebte er eine schlimme Sinnkrise! "Als es losging mit dem Erfolg, war ich eine Zeit lang wahnsinnig happy. Aber irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und gedacht: Krass, darauf habe ich mein ganzes Leben hingearbeitet – und so ist das jetzt? Warum kann ich das nicht mehr so stark genießen wie früher?", berichtet der Musiker im "DB Magazin". Eine Therapie habe ihm dabei geholfen, genauer zu hinterfragen "warum ich das eigentlich so dringend wollte". So habe er realisiert, dass vieles auf mangelnde Selbstliebe und die Scheidung seiner Eltern zurückführte. Umso wichtiger findet es der Hamburger, auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam zu machen: "Es würde die Welt viel offener und gesünder machen. Ich frage mich, warum alles, was mit Mental Health zu tun hat, für viele immer noch ein Tabuthema ist. Wenn man eine Erkältung hat, geht man doch auch zum Arzt", erklärt Max. An der Misere gibt er auch Social Media die Schuld. "Der ganze Körperkult, der Perfektionismus und die Selbstdarstellerei auf Portalen wie Instagram triggern das Schlechte in uns allen. Das kann wirklich gefährlich sein, nicht umsonst ist die Zahl der psychischen Erkrankungen gestiegen, seit es Social Media gibt." Wie es aktuell um ihn selbst steht oder ob er immer noch zum Therapeuten geht, lässt Max übrigens offen. Man kann dem sympathischen Sänger nur wünschen, dass er sein turbulentes Leben und den Erfolg inzwischen genießen kann …