Max Giesinger: Mit seiner "süßen Maus" am Strand erwischt

Einfach nur Zucker! Max Giesinger überrascht seine Fans jetzt mit einem süßen Schnappschuss am Strand. Eng an sich gekuschelt zeigt er der ganzen Welt nun seine "süße Maus". Eigentlich ist der "80 Millionen"-Interpret dafür bekannt eher alleine durchs Leben zu gehen. Als ewiger Junggeselle hat er der Öffentlichkeit noch nie offiziell eine Frau an seiner Seite vorgestellt und zeigte sich immer als Single-Mann. Doch nun darf er sich über putzige Begleitung freuen...