Maxime Herbord: Eiskalter Verrat! Bitter, was sie jetzt verkraften muss

Keine Einladung für Maxime

Maximes einstige Favoriten Julian Dannemann und Leon Knudsen waren ebenso am Start wie Finalist Max Adrio. Und selbst Gewinner Raphael Fasching war aus Österreich angereist, um mit den einstigen Konkurrenten zu feiern! Zeit hatte er ja, denn: "Seit der Frauke-Ludowig-Show hatte ich leider keinen Kontakt mehr zu Maxime, sie hat sich da sehr zurückgezogen. Ich konnte sie diese Woche endlich erreichen, da haben wir uns komplett ausgesprochen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns nicht weiter kennenlernen, weil ich aktuell keinen Platz in ihrem Leben habe", hatte der 23-Jährige zuvor in einem Instagram-Video erklärt.

Und er hat beinahe erleichtert hinzugefügt: "Dieses Wochenende konnte ich mich zum Glück ein bisschen ablenken …" In der Tat: "Bro, wir sind für dich da", versprachen die Jungs dem abservierten Sieger – und das waren sie! Und Maxime? Die widmete sich vermutlich ihren beschaulichen Hobbys Lesen, Zeichnen und Gitarrespielen, während die Männertruppe fröhlich feierte. Sieht so aus, als würden die Jungs viel lieber über die "Bachelorette" reden als mit ihr! Und vermutlich nicht nur nett …