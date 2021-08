Melanie Müller: Bitterer Schlag - Es wird immer schlimmer

So hat Melanie Müller sich ihre Zeit bei "Promi Big Brother" nun wirklich nicht vorgestellt. Die Reality-TV-Darstellerin wäre so gerne bei ihrem Ehemann Mike Blümer, um endlich über die Eheprobleme zu reden, die sie schon so lange belasten. Denn auch nach seinem Besuch im "PBB"-Container herrscht keine Klarheit. Und als wäre das noch nicht genug, wird Melli jetzt sogar von den Zuschauern angefeindet...