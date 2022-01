Melanie Müller: Blutiges Prügel-Drama nach der Trennung von Mike Blümer

Nach ihrer Affäre mit einem älteren Unternehmer und dem Ehe-Aus mit ihrem Mike Blümer hatte sich Melanie wochenlang nicht zu Hause blicken lassen: Wilde, feuchtfröhliche Partys in Berlin und auf Mallorca, eine Silvester-Sause im Fichtelgebirge (bei der sie ihren Ehering in die Luft jagte) hatten für Kopfschütteln bei alten Freunden gesorgt – denn ihre Kinder ließ sie über zwei Wochen lang einfach im Stich, ihr Ex Mike kümmerte sich in Leipzig um die beiden. Dass er zu Hause rausgeflogen war und zuerst in einer billigen Pension hauste, um danach bei einer alten gemeinsamen Freundin unterzukommen, rieb ihm Melanie prompt im nächsten gefühligen TV-Interview unter die Nase, unterstellte ihm eine Affäre.