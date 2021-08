Melanie Müller: Ehe-Drama! Jetzt packt Mike Blümer aus

"Viel kaputt gemacht"

In der Show begibt Melanie sich auf die Suche nach Körperkontakt und gesteht: "Das hat sicherlich auch meinem Partner gefehlt. (...) Das hat bei mir ziemlich viel kaputt gemacht. Ich wurde immer kälter und aggressiver. Ich war ziemlich egoistisch, weil mir einfach alles egal war."

Jetzt äußert auch Mike sich zu der Ehe-Krise und verrät in einer Sprachnotiz an die Moderatoren der "Promi Big Brother – Late Night Show": "Ihr wisst, dass wir ein Paar sind, das viele private Sachen öffentlich macht, weil wir kein Problem dabei sehen und es uns auch Freude macht. (...) Die Geschichte, die uns seit ein paar Monaten begleitet, gehört nicht in die Öffentlichkeit. Dass Melli jetzt darüber redet, ist sicherlich nicht optimal."

Die Sendung verfolge er bisher sowieso kaum. "Ich brauche mal ein bisschen Abstand und Freiheit. Ich mache momentan mein Männerding." Wie es zwischen den beiden weitergeht? Unklar...

