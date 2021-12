Melanie Müller nach Fremdgehvorwürfen: Kuss-Foto mit einem anderen Mann aufgetaucht!

Via "Instagram" teilt Melanie nun ein ganz besonderes Bild mit ihren Fans, welches erneut die Gerüchteküche zum Brodeln bringt! Der Grund: Melanie ist dabei zu sehen, wie sie einem fremden Mann einen Kuss auf die Wange gibt. Dazu kommentiert sie: "Wenn mir das Leben hundert Gründe gibt zu weinen, sorgst du dafür, dass ich tausend Gründe habe, um zu lächeln." Hoppla! Hat Melanie in ihr Leben etwa einen neuen Mann gelassen? Auch ihre Fans scheinen ratlos zu sein! So heißt es unter dem Bild: "Wer ist der Typ?" Ein Blick in ihrer Hashtags verschafft jedoch schnell Klarheit! So handelt es sich bei dem Foto um Melanies besten Freund, bei dem sie scheinbar nach wie vor Halt sucht! Wie es für Melanie und Mike wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...