Melanie Müller & Mike Blümer: Trennung ist offiziell! Er hat den Schlussstrich gezogen

Das klingt nun wirklich nach einem endgültigen Schlussstrich, den er mit der Mutter seiner beiden Kinder zieht. Mia Rose und Matty, der Nachwuchs der beiden, sind das Einzige was ihn momentan noch interessiert. Mike wurde zwar von Melanie schwer enttäuscht, einen Rosenkrieg möchte er aber anscheinend zum Wohle seiner Kinder trotzdem vermeiden. So gesteht er: "Das Einzige, was uns verbindet, sind unsere Kinder und dafür müssen wir eine möglichst gute Lösung finden". Ob damit schon das letzte Wort in dem Trennungsdrama der beiden gesprochen ist? Für die Kinder wäre es wohl das Beste. Bleibt abzuwarten, wie sich Melanie weiter zu der Trennung äußert...

Was genau mit dem anderen Mann auf dem Date lief, weiß nur Melanie. Die Bilder sprechen jedoch für sich. Alle Details zu Melanie Müllers möglichen Seitensprung erfährst du im Video: