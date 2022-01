Melanie Müller: Neuer Freund nach der Trennung!

Auf Instagram sorgte die Dschungel-Queen mit einem Bild, auf dem sie sich verschmust mit einem anderen Mann zeigt, für jede Menge Spekulationen. Ist Melanie etwa wieder in festen Händen? "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben", bestätigt sie im Interview mit Sender RTL. "Das ist genau das Richtige gerade." Wie es mit ihrem neuen Freund weitergeht, würde die Zukunft zeigen. "Was soll ich jetzt groß erzählen von Geborgenheit und Liebe - ich habe mich dazu entschieden und möchte das! Alles andere bringt die Zeit."