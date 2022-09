Melanie Müller & Mike Blümer: Der Zoff eskaliert komplett!

Alles nur wegen dem Dauerzoff mit ihrem Ex? Wer Melanies Lebenswandel mit ständigen Abstürzen und Party-Eskapaden kennt, dem dürften daran Zweifel kommen, Aber klar, auch Mike macht ordentlich Druck, fühlt sich um seine Kinder gebracht, auf die er nach der Trennung wochenlang aufpasste: Als die gemeinsame Tochter Mia Geburtstag hatte, beschwerte er sich im Netz öffentlich darüber, dass er seine Familie nicht erreichen konnte. „Ich hoffe, morgen endlich telefonisch frei gemacht zu werden, um unserer Tochter gratulieren zu können“, schrieb der Zweifach-Papa traurig.

Melanie erklärt die Situation hingegen anders: „Die Kinder fragen nicht nach ihm, haben ihn jetzt vier Wochen nicht gesehen.“ Angeblich sei das Interesse ihres Ex nicht sonderlich groß. Und auch Melanies neuer Freund, Andreas Kunz, behauptet plötzlich: „Es ist für die Kinder eine Belastung. Wenn sie nach zwei, drei Tagen zurückkommen von ihrem Ex-Mann, sind sie aufgedreht und verwirrt.“ Die Fronten sind also mehr als verhärtet. „Ich bin ja ein Stehaufmännchen“, so Melanie dazu. Hoffentlich denkt sie auch mal an ihre Kinder…

Melanie sorgte schon für einige Schlagzeilen. Im Video seht ihr ihre 5 größten Skandale: