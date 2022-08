Melanie Müller: Ex Mike Blümers Neue ist keine Unbekannte!

Nach dem Liebes-Drama um Melanie Müller und ihren Ex Mike Blümer, haben beide nun wohl ganz offensichtlich in anderen Partnern ihr großes Glück gefunden. Ende letzten Jahres kamen Fremdgeh-Gerüchte über die Mallorca-Sängerin auf und wenig später folgte auch schon die Trennung von dem Vater ihrer zwei Kinder. Nun ist die Ex-Bachelor-Kandidatin glücklich an ihren neuen Freund Andreas Kunz vergeben und auch Mike zeigte sich jetzt mit einer neuen Frau an seiner Seite - Katharina Kahmann! Doch bei dem Namen klingelt es eventuell bei dem Ein oder Anderen...