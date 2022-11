"Bachelorette"-Melissa: Offiziell bestätigt! Das geht mit Paco Herb

Da scheinen sich Zwei gefunden zu haben. Nachdem für Melissa Damilia die Beziehung mit ihrem Bachelorette-Auserwählten Leander Sacher in die Brüche ging, konzentrierte sich die Ex-Rosenverteilerin erstmal auf sich selbst. Doch ihre Zeit als Single-Lady ist nun wohl vorbei. Was schon mehrere Wochen vermutet wurde, hat sich nun allen Anscheins nach bewahrheitet - sie und Ex-"Love Island"-Kandidat Paco Herb sind ein Paar!