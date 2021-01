Melissa Damilia: Erneuter Korb für "Bachelorette"-Kandidat Ioannis

So hat Ioannis Amanatidis sich das nun wirklich nicht vorgestellt! Eigentlich lief zwischen ihm und Melissa Damilia alles bestens, doch dann kippte die Stimmung bei der "Bachelorette" plötzlich. Der 30-Jährige gehörte zu Beginn noch zu den Favoriten der dunkelhaarigen Schönheit. Am Ende schickte sie ihn jedoch nach Hause und verschenkte ihr Herz an Leander Sacher, mit dem sie auch heute noch zusammen ist.