Melissa Damilia: Kreislaufzusammenbruch! Große Sorge um die "Bachelorette"-Beauty

Große Sorge um Melissa Damilia! Die Ex-"Bachelorette" ist innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal ohnmächtig geworden. Auf Instagram erzählt sie ihren Fans, dass sie nachts in der Küche zusammengebrochen ist. "Ich wollte mir nur was zu trinken holen und dann wurde mir so schlecht, dann bin ich einfach zusammengeklappt“, so Melissa.