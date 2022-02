Melissa Damilia: Liebes-Comeback mit Leander Sacher?

Was genau zwischen Melissa Damilia und Leander Sacher vorgefallen ist, dass sich die beiden für eine Trennung entschieden haben, ließen die ehemalige Bachelorette und ihr Auserwählter nie durchsickern. Doch Melissa hat anscheinend bereits viel in vergangenen Beziehungen durchmachen müssen. So verrät sie in einer Fragerunde auf Instagram jetzt zum Beispiel, dass sie Fremdgehen schon verziehen hat, das jetzt aber nicht mehr mit sich vereinbaren könnte. Auch zu zweiten Chancen hat sie eine klare Meinung: