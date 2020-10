Melissa Damilia: Die nackte Wahrheit über ihre Tattoos

Melissa Damilias auffälliger Tattoo-Sleeve am linken Arm ist kaum zu übersehen, doch auch unter ihren Kleidern versteckt die hübsche Stuttgarterin noch einige ästhetische Geheimnisse. Die nackte Haut der Bachelorette zieren nämlich einige Tiny Tattoos. Zuletzt ließ sich Melissa Damilia eine Rose mit Schlange auf dem Brustbein stechen. Doch während der eine oder andere munkelt, dass diese für ihre Teilnahme an dem Kuppelformat steht, stellt Melissa klar: „Eva wird durch die Schlange verführt. Die Rose soll mich darstellen und die Achtsamkeit vor falschen Schlangen symbolisieren.“ Auch diese Tattoos zieren ihren nackten Körper:

Eine neue Rose mit Schlange auf dem Brustbein

Ein hinduistisches Om-Symbol im Nacken

Eine Mondsichel ziert ihre rechte Bauchseite

Ihre Glückszahl Sieben ziert ihr Handgelenk

Ein Karma-Zeichen auf dem Po

Eine Welle steht für ihre Reise durch Asien

Eine Love-Palme zur Erinnerung an die Zeit bei "Love Island"

Ob bei Tattoos oder im trüben Alltag, als echte Weltenbummlerin stürzt sich Melissa Damilia immer wieder in neue Abenteuer. Schon bevor sich die brünette Schönheit 2019 bei "Love Island" auf die Suche nach der großen Liebe begab, reiste Melissa mit Vorliebe durch die Weltgeschichte. Gemeinsam mit einer Freundin flog sie 2018 ins exotische Thailand und ließ sich auch im Paradies zu einer Tätowierung hinreißen. Ihr Bamboo-Tattoo am Fuß erinnert Melissa Damilia heute an eine der schönsten Zeiten in ihrem Leben.