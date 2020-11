Menowin Fröhlich: Geheimes Doppelleben! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Menowin führte ein Doppelleben

In der TVNOW-Doku "Mein Dämon und ich" spricht Menowin offen über seine Drogensucht. Er erinnert sich an einen Tag im Sommer, an dem er mit seiner Familie grillte. Dann wollte er noch einmal losfahren, um mehr Bier zu kaufen. "Und wenn ich ganz ehrlich bin, auch noch Kokain besorgen. Weil ich schon wieder auf so einem Level war, wo ich Koks haben wollte", gesteht er. Doch der Sänger hatte Alkohol im Blut, verlor die Kontrolle über das Auto seiner Frau Senay und knallte gegen die Leitplanke. Sein Auto überschlug sich mehrfach und obwohl er nicht angeschnallt war, blieb Meno zum Glück unverletzt. Konsequenzen hatte die Suff-Fahrt trotzdem: Ihm drohen bis zu 1,5 Jahre Knast...

"Ich möchte einfach ein Leben ohne Drogen und ohne Alkohol führen. Kein Doppelleben mehr", erklärt Menowin. Er will sich nicht mehr zwischen seiner Familie und seiner dunklen Seite entscheiden müssen, sondern seinen inneren "Dämon" für immer in der Vergangenheit lassen. Doch erst einmal muss er seinen Kindern erklären, dass er vielleicht doch wieder ins Gefängnis muss...

