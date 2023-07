Menowin Fröhlich: Der nächste Rückschlag! Sein Glück liegt in Scherben

Es ist kein Geheimnis, dass Menowin Fröhlich in seinem Leben schon viele schlimme Dinge erleben musste. Auch mit seinem Gewicht und seiner Drogensucht hatte er lange zu kämpfen. Mittlerweile hat er alles im Griff und blickt positiv in die Zukunft. Doch das kommt nicht bei allen Fans gut an. Der Grund: Menowin spricht im Netz offen über seinen Glauben und seine Liebe zu Jesus.