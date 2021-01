Menowin Fröhlich: Mama Silvia verrät die bittere Wahrheit

Mittlerweile befindet Menowin Fröhlich sich seit rund einem Monat in der Entzugsklinik. Zwar hat er einige Anläufe gebraucht, bis er sich wirklich dazu durchringen konnte, doch nun könnte er kaum glücklicher sein. In der TVNOW-Doku "Mein Dämon und ich" erhalten die Fans des einstigen "DSDS"-Stars intime Einblicke in seinen Alltag in der Klinik. Dort führt er nicht nur Gespräche mit den Therapeuten, sondern treibt auch Sport und kocht mit seinen neu gewonnenen Freunden.