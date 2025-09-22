Das ein oder andere Geheimnis lässt er sich aber doch entlocken, als er auf die Affärengerüchte angesprochen wird, die gegen Senay im Raum standen. „Wir haben auf jeden Fall eine Aussprache gehabt. Ich habe gesagt, pass auf, wenn all das, was jetzt hier im Raum steht, nicht irgendwie klargestellt wird und wir eine klare Aussprache haben, dann bringt es nichts. Ich habe gesagt, ich bin die ganze Zeit nur mit diesen Gedanken unterwegs, das macht mich fertig. Es führt immer wieder dazu, dass ich es hier nicht aushalte, dass ich ausreiße, dass ich trinken gehe.”