Menowin Fröhlich: Endlich Klartext! Die ganze Wahrheit über die Trennung
In einem YouTube-Interview packt Menowin Fröhlich aus. Das wusste bisher niemand über seine Trennung von Senay!
Menowin und Senay haben sich nicht mehr viel zu sagen.
© IMAGO / STAR-MEDIA
Ganze 15 Jahre lang sind Menowin Fröhlich (38) und Senay gemeinsam durchs Leben gegangen. Auch schwierige Zeiten haben sie eigentlich immer sehr gut zusammen gemeistert. Umso überraschender war es für die Fans, als die beiden vor einiger Zeit ihre Trennung bekanntgaben.
Mittlerweile ist der Sänger wieder in festen Händen, doch die Trennung scheint ihn immer noch zu beschäftigen. Nicht zuletzt wegen der gemeinsamen Kinder und seinem Wunsch nach etwas mehr Stabilität …
Menowin spricht über die Trennung
Im Gespräch mit „KlarText Marc” verrät Menowin, dass er eigentlich dachte, er werde sein Leben mit Senay verbringen. Doch daraus wurde leider nichts. Zu sehr ins Detail gehen, will der einstige „DSDS”-Star nicht. „Das ist die Mutter meiner Kinder”, erklärt er seine Zurückhaltung.
Das ein oder andere Geheimnis lässt er sich aber doch entlocken, als er auf die Affärengerüchte angesprochen wird, die gegen Senay im Raum standen. „Wir haben auf jeden Fall eine Aussprache gehabt. Ich habe gesagt, pass auf, wenn all das, was jetzt hier im Raum steht, nicht irgendwie klargestellt wird und wir eine klare Aussprache haben, dann bringt es nichts. Ich habe gesagt, ich bin die ganze Zeit nur mit diesen Gedanken unterwegs, das macht mich fertig. Es führt immer wieder dazu, dass ich es hier nicht aushalte, dass ich ausreiße, dass ich trinken gehe.”
Auf einen gemeinsamen Nenner konnten die beiden jedoch nicht kommen. „Entweder du glaubst mir, oder du hast Pech gehabt”, soll Senay ihm damals gesagt haben. „Ich habe Sachen gehabt und gezeigt. Ich habe gesagt, das steht im Raum, sag etwas dazu. Und es hieß immer nur, ich sei paranoid, ich sei verrückt, ich bilde mir das ein.” Hätte seine damalige große Liebe sich erklärt und die Sache aufgeklärt, dann wäre die Lage vielleicht „gar nicht in so einem Ausmaß” eskaliert, gibt Menowin zu.
So sehr hat er unter der Trennung gelitten
„Ich war emotional, ich war verletzt, ich war enttäuscht”, erinnert Menowin sich zurück. „Natürlich ist man erst sauer. Wo fängt Betrug an? Betrug fängt ja schon an, wenn ich heimlich mit einem anderen Kerl telefoniere oder eine Sache für mich entschieden habe und täusche”, findet er.
Was genau Senay denn nun wirklich gemacht haben soll, möchte er aber weiterhin für sich behalten …