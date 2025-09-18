Menowin Fröhlich wehrt sich: „Man gönnt mir nicht, glücklich zu sein!“

„Man möchte immer, dass ich dieser Miesepeter oder Knacki-Typ bin. Warum?“, fragt Menowin. „Man gönnt mir nicht, glücklich zu sein.“ Immer wieder versucht er klarzustellen, dass es ihm nicht darum geht, irgendjemandem zu schaden, in dem er den Streit öffentlich macht und sich gegen Vorwürfe wehrt – sondern dass er schlicht und ergreifend seine Kinder sehen möchte.