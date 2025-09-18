Menowin Fröhlich wehrt sich: „Man gönnt mir nicht, glücklich zu sein!“
Denny Peletier, bekannt durch seinen YouTube-Kanal Dennys Trash Highlights, auf dem er regelmäßig über Reality-Stars und aktuelle News berichtet, hat sich kürzlich auch Menowin Fröhlich vorgenommen. Die Aussagen auf dem Kanal lösten ein Echo aus – und Menowin reagierte prompt. In seiner Instagram-Story stellte er einige Punkte klar, erklärte seine Sicht der Dinge und wetterte erneut öffentlich gegen seine Ex.
Reality-Star Menowin: Kinder-Drama geht weiter
„Man möchte immer, dass ich dieser Miesepeter oder Knacki-Typ bin. Warum?“, fragt Menowin. „Man gönnt mir nicht, glücklich zu sein.“ Immer wieder versucht er klarzustellen, dass es ihm nicht darum geht, irgendjemandem zu schaden, in dem er den Streit öffentlich macht und sich gegen Vorwürfe wehrt – sondern dass er schlicht und ergreifend seine Kinder sehen möchte.
„ Ich kriege keine Telefonnummern, keine Anrufe, gar nichts.“ Es ist ein Kampf um Nähe und Kontakt, der ihn mental stark belastet. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir dadurch passiert ist“, so Menowin weiter über seinen psychischen Zustand.
Kampf um seine Kinder: So belastend ist der Kontaktverlust für Menowin
Menowin selbst verdeutlicht die Grenzen, die er erreicht hat: „Ich habe die ganze Zeit meine Kinder rausgehalten. Aber es gab keine andere Möglichkeit mehr. Ich musste diesen Hilferuf machen.“
Und doch hat die öffentliche Äußerung für ihn auch einen positiven Effekt: „Ich bin wirklich froh, weil ich anderen Menschen dadurch die Augen geöffnet habe.” Der Sänger betont, dass seine Motivation aus Liebe zu seinen Kindern und dem Wunsch nach gerechter Behandlung kommt.
Doch das letzte Kapitel in Menowins Kinder-Drama ist noch lange nicht geschrieben.
