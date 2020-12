Menowin Fröhlich: Eskalation auf dem Kindergeburtstag!

Menowin platzt der Kragen

Menowin legt sich mit Senay an. Denn nach einer Beerdigung in Ingolstadt hatte er einen Drogenrückfall. Er hat seine Frau darum gebeten, sofort zu ihm zu kommen und sich um ihn zu kümmern. Doch sie hat sich dazu entschieden, bei den Kindern in Darmstadt zu bleiben und den Geburtstag ihres Sohnes zu planen. Als der Sänger wieder zu Hause ist, streitet er sich heftig mit seiner Ehefrau und macht ihr Vorwürfe. "So viele Leute kommen und bewundern mich, dass ich das überhaupt aushalte. Es sind zehn Jahre jetzt schon. Wo andere Frauen sagen, das könnten die niemals. Da wären die längst weg", feuert Senay.

Zum Glück kann sich das Paar nach einer langen Diskussion wieder vertragen. Doch in der Vorschau für die nächste Folge ist zu sehen, wie Menowin beim Geburtstag seines Sohnes ausrastet. Schon auf dem Weg dorthin hat er schlechte Laune und zeigt sich von seiner aggressiven Seite. "Ich könnte direkt die Tür eintreten. Ich könnte die ganze Scheibe eintreten gerade", motzt er, als die Familie vor dem Spiele-Paradies steht. Warum genau er so wütend ist, wird noch nicht verraten. Doch Senays Geduld ist langsam am Ende...