Menowin Fröhlich: Fieser Angriff! Jetzt meldet sich Daniela Büchner zu Wort

Senay verteidigt Menowin

Auf Instagram meldet Senay sich nun mit einer rührenden Nachricht bei ihren Fans. Zu einem Selfie von sich und ihrem Liebsten schreibt sie: "Jeder, der kämpft und auch es versucht, soll Glück bekommen. Jeder kann das schaffen, was man erreichen möchte. Es gibt Tage, die scheiße laufen und es gibt Tage, die gut laufen. Man soll nie aufgeben zu kämpfen, auch wenn der Kampf sehr schwer ist im Leben. Ich liebe mein Mann über alles und wir kämpfen für unsere Zukunft, für unsere Gesundheit."

Unter dem Foto häufen sich die angriffslustigen Kommentare von Fans, die nicht verstehen können, warum Senay noch an Menowins Seite ist. Ihr wird dazu geraten, auch an sich selbst zu denken. Doch davon will die dunkelhaarige Schönheit nichts wissen. Sie verteidigt ihren Mann und ihre Beziehung in den Kommentaren wie eine Löwin. Und dabei erhält sie sogar Unterstützung von Daniela Büchner! "Ihr seid ein tolles Team", schreibt sie begeistert und bekräftigt die 29-Jährige somit darin, auch weiterhin für ihre Liebe zu kämpfen.