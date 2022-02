Menowin Fröhlich: Krass, damit verdient er nun sein Geld!

In seiner aktuellsten Instagram Story macht Menowin Fröhlich einen ungewöhnlichen Aufruf. Nach seiner Corona-Erkrankung, die nun endlich hinter ihm liegt, ist der ehemalige DSDS-Star wieder bereit zu arbeiten und teilt seinen Fans mit, wie sie ihn derzeit buchen können. Dabei ist jedoch kein Privatkonzert des Sängers gemeint, sondern eine Tätigkeit, die mit Musik nun ja gar nichts mehr zu tun hat. Er bietet jetzt nämlich seine Dienste als Fensterputzer im Netz an und verkündet folgendes in seiner Story: