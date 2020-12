Menowin Fröhlich: Schwester Janice verrät die erschreckende Wahrheit!

Doch Janice weiß auch, dass ihr Bruder ein großes Problem hat. "Wenn es ihm dann schlecht geht, sagt er meistens, er hat sich so alleine gefühlt. Und er ist aber derjenige, der sich alleine macht. Weil er ist nicht alleine. Alle schauen nur auf ihn. Jeder will nur das Beste für ihn. Jeder trägt ihm den Arsch hinterher. Und er will das manchmal einfach nicht sehen und flüchtet dann in ein Hotel und macht sonst irgendwas", feuert sie. Sie ist sich sicher, dass der 33-Jährige einfach ein anderes Ventil braucht und mit ganzer Kraft gegen seine Sucht ankämpfen muss.