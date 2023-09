Menowin Fröhlich: Süße Nachrichten nur kurz nach seinem Haftantritt!

Menowin Fröhlich musste wieder ins Gefängnis. Der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmer wurde bereits mehrfach zu einigen Jahren Gefängnis verurteilt. Nachdem er sich gerade erst für einen Weg raus aus der Drogensucht entschieden hat und in einer Entzugsklinik befand, holte ihn seine Vergangenheit nun erneut ein: Da er während seiner Bewährungsstrafe ohne Führerschein einen Autounfall baute, wurde er 2022 vom Landgericht Darmstadt zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Diese trat er am 30. Juli an. Dabei bleibt dem 35-Jährigen immerhin ein Lichtblick...