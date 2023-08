Menowin Fröhlich: Aus diesem Grund muss er wieder in den Knast

Grund für die Verhaftung bei seinem gerichtlich angeordneten Drogenentzug auf Schloss Falkenhof in Hessen soll ein Autounfall gewesen sein. Erst zwei Wochen befand sich Menowin in der Klinik, wollte dieses Mal wirklich den Drogenentzug schaffen. Doch eine Wiederholungstat wurde dem Sänger jetzt zum Verhängnis: Bereits 2016 wurde Menowin wegen zu sechs Monaten Haft wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt.

So soll der DSDS-Star während seiner Bewährung 2019 auf einer Landstraße südlich von Darmstadt einen Unfall gebaut haben - während er erneut ohne Führerschein fuhr. Wie "Bild" berichtet, sollen ebenfalls 1,13 Promille in seinem Blut festgestellt worden sein. Daraufhin wurde er zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. So weit, so gut. Doch die Staatsanwaltschaft legte nun Beschwerde gegen das Urteil ein und verlangte eine Verschärfung der Strafe. Mit Erfolg: 2022 verurteilte das Landgericht Darmstadt Menowin zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten.

Die Therapie in der Entzugsklinik wurde deshalb vorzeitig beendet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber "Bild" erklärt. Doch es kann noch schlimmer kommen: Nach seiner viermonatigen Haftstrafe, die Menowin jetzt bevorsteht, könnte es sein, dass dem Sänger nach wie vor die ausstehende Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten wegen seiner Alkohol-Fahrt ohne Führerschein im Jahr 2019 droht...