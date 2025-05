Menowin Fröhlich: Traurige Beichte am Muttertag

Auf Instagram meldete sich der Ex-"Promis unter Palmen"-Teilnehmer zum Muttertag zu Wort – und zwar mit einer Beichte, die es in sich hat. Neben den lieben Grüßen zu ihrem Ehrentag richtet sich Menowin mit emotionalen sowie ernsten Worten an seine Mama Silvia und schreibt: "Es tut mir so Leid, dass ich dich als dein Sohn so lange alleine ließ und ich andere Menschen habe so mit dir umgehen lassen. Nie wieder lasse ich das zu."