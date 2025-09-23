„Das ist halt nicht so”, stellt er klar. „Ich will mit ihm keine Lieder machen oder so. Ich will einfach nur Familie sein. Ich will das einfach genießen, weil ich weiß, wie er ist. (…) Da werde ich emotional”, sagt er mit ernster Miene. „Mir geht es halt auch nah. Ich will gar nichts von ihm. Ich will nicht seine Maske, ich will nicht sein Geld, ich will nicht seinen Ruhm. Ich würde mir einfach nur wünschen, eine Familie zu sein. Dass ich mal mit meinen Kindern hinfahre und er sie sieht. Dass ich seine Kinder mal sehen kann.”