Menowin Fröhlich: Erst Absturz, dann Aufstieg! So hat der Glaube sein Leben verändert

"Ich bin mit dem Glauben an Gott aufgewachsen. Seit meinem zehnten Lebensjahr glaube ich. Aber es war nie so, dass ich bereit war, 100 Prozent zu geben. Erst als es fünf vor zwölf war. Drogen, Übergewicht und Krankheit – ich war kurz davor, alles, was Gott mir geschenkt hatte, zu verlieren. Da wurde mir klar: Jetzt kann nur noch Gott mich retten", erzählt Menowin im Gespräch mit "Jesus.de".

Ein Pastor in Nürnberg, Jerome Wolf, habe Menowin anschließend den entscheidenden Ruck gegeben. "Mit ihm habe ich eine krasse Kokain-Karriere hinter mir. Er ist zehn Jahre ins Gefängnis gekommen. Als er wieder raus war, haben wir telefoniert. Seine Stimme, seine Worte, sein Auftreten – alles war komplett verändert, plötzlich so segenbringend. Ich habe mich richtig wohlgefühlt", schwärmt er. "Und dann habe ich gesagt: Ich will das jetzt auch. Das wünsche ich mir schon die ganze Zeit. Dass Jesus in mein Leben kommt und mich wirklich verändert."