Mesut Özil: Baby Nr. 2 - Jetzt präsentiert sie die süße Kugel

Nachdem Ex-National-Kicker Mesut Özil in Sängerin Mandy Capristo nicht die große Liebe fand und die Beziehung der beiden 2013 in die Brüche ging, hat der Fußballer in Amine Gülse seine Traumfrau gefunden. Die beiden heirateten 2019 und krönten ihre Liebe nur wenig später mit der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter Eda. Neuste Bilder der kleinen Familie deuten jetzt darauf hin, dass sich ihre Kleine schon bald über ein Geschwisterchen freuen darf.