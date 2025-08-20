Als sich Kronprinz Haakon (52) und Mette-Marit Tjessem Høiby (52) im Sommer 2001 das Jawort gaben, galt ihr Eheversprechen als Symbol für Liebe trotz aller Widerstände. Haakon stellte sich damals gegen massive öffentliche Kritik an Mettes Vergangenheit und akzeptierte auch ihren Sohn Marius (28) aus einer früheren Beziehung wie sein eigenes Kind. Doch nun, fast ein Vierteljahrhundert später, erschüttert ein Skandal rund um Marius Borg Høiby nicht nur das Königshaus – sondern auch die Ehe des Kronprinzenpaares.