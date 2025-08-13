Nach Sexismus-Aufreger bei "Prominent getrennt": Jetzt bekommt Jonny die Quittung

Mittlerweile ist die aktuelle Staffel der Sendung schon bei der 8. Folge angekommen und die gehört ganz den beiden Ex-Verliebten. Es kommt zur großen Aussprache und da wird es natürlich richtig hitzig. Laura ist überzeugt davon, dass Jonny sie während der Beziehung betrogen hat. Er gibt den Verrat zwar zu, bleibt aber dabei, dass er lediglich mit Frauen geschrieben habe, es aber nie körperlich geworden sei.