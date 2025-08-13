Nach Sexismus-Aufreger bei "Prominent getrennt": Jetzt bekommt Jonny die Quittung
Bei "Prominent getrennt" fiel Jonny zuletzt mit unangenehmen Macho-Sprüchen auf. Das bleibt nicht ohne Folgen.
Jonny Jaspers verscherzt es sich mit seinen Mitstreitern.
© RTL
Das Reality-TV hat bereits einige unangenehme Charaktere hervorgebracht und er ist definitiv einer davon: Jonny Jaspers (31), der gerade mit seiner Ex-Freundin Laura Peuker 25) in dem Format "Prominent getrennt" (bei RTL+) zu sehen ist. Und sagen wir mal so: Von Folge zu Folge wird unverständlicher, wie Laura es so lange mit diesem Mann aushalten konnte.
"Prominent getrennt": Streit zwischen Jonny und Laura eskaliert
Mittlerweile ist die aktuelle Staffel der Sendung schon bei der 8. Folge angekommen und die gehört ganz den beiden Ex-Verliebten. Es kommt zur großen Aussprache und da wird es natürlich richtig hitzig. Laura ist überzeugt davon, dass Jonny sie während der Beziehung betrogen hat. Er gibt den Verrat zwar zu, bleibt aber dabei, dass er lediglich mit Frauen geschrieben habe, es aber nie körperlich geworden sei.
Zurück in der Villa hat Laura eine ganz besondere Überraschung für Jonny: Sie hat sein Bett neu bezogen, nun steht auf der Bettwäsche "A*schloch" und "Fremdgeher". Als der das sieht, rastet er komplett aus und wirft das Laken in den Kamin. So weit, so peinlich.
Es ist nicht die erste Eskapade des Reality-TV-Stars. In einer vorherigen Folge ließ ein sexistischer Spruch des Machos tief blicken. Beim Gruppenspiel ließ er verlauten: "Es ist genetisch, dass wir Männer den Frauen einen Vorteil gegenüber haben. Männer sind einfach leistungsfähiger. Es ist so." Woran er das festmacht? Keine Ahnung!
Yeliz Koc reagiert auf sexistische Aussage von Jonny
Sympathiepunkte wird ihm das aber wohl nur bei einer ganz kleinen Gruppe Menschen eingebracht haben. Tatsächlich leidet Jonnys Ruf bei "Prominent getrennt" von Folge zu Folge mehr. Das sieht auch Yeliz Koc (31) so, die in der neuen Episode mit ihrem Ex Jannik die Show verlassen musste. "Was sagst du zu „Leistungsfähigere Männer“ bei den Spielen?", erkundigt sich ein Fan im Rahmen einer Fragerunde. Die eindeutige Antwort der Influencerin: "Manchmal sollte Mann einfach die Fr... halten."
Ob sich Jonny mit der Teilnahme bei "Prominent getrennt" wirklich einen Gefallen getan hat? Das wird sich wohl erst zeigen, wenn die letzten Folgen der Show bei RTL+ zum Streamen verfügbar sein werden...