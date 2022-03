Michael Hartl: Schlagerstar nach Schlaganfall im Koma!

In den vergangenen Tagen habe er noch einen Transport mit Hilfsgütern in die Ukraine organisiert. "Michael hat sich in den letzten Tagen bei der Vorbereitung des Transports völlig verausgabt. Er wollte unbedingt helfen. Jetzt ist er es, der auf Hilfe angewiesen ist", so eine Ehefrau. Laut der "Bild"-Zeitung wurde Michael Hartl in der Klinik operiert und anschließend in ein künstliches Koma versetzt. Sein Zustand sei laut dem Bericht stabil.

